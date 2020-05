Haus, in dem acht Familien leben, brannte kürzlich ab. Nach Hilferuf aus dem Vinzi-Patendorf Hostice in der Slowakei bitten die VinziWerke jetzt um Spenden.

Beim Brand in Hostice verwüstete Wohnung © kk

Schlechte Nachrichten aus ihrem Patendorf Hostice in der Slowakei erreichten kürzlich die VinziWerke in Graz. In einem Sozialbau, der das Zuhause von acht Familien war, sind am 29. April die gesamte Dachkonstruktion und die Stromleitungen abgebrannt, Fenster und Eingangstüren wurden vernichtet. Die Wohnungen sind derzeit unbewohnbar.