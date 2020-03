Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wolfgang Pucher setzt sich schon seit 30 Jahren für Obdachlose ein. © Jürgen Fuchs

"Wir tun was wir können. Weil unsere Mittel aber langsam erschöpft sind, wende ich mich anlässlich meines bevorstehenden 81. Geburtstages am an euch", so der Facebook-Aufruf von Pfarrer Wolfgang Pucher, dem Gründer der Vinzenzgemeinschaft Eggenberg und der mittlerweile 40 VinziWerke.