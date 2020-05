Facebook

Vor noch größeren Herausforderungen als sonst stehen derzeit Pflegekräfte © Helmuth Weichselbraun

"Die Beschäftigten in den Spitälern sowie in der stationären und mobilen Altenpflege waren schon vor dem Shutdown am Limit ihrer Kräfte. Derzeit leisten sie Großartiges, das mehr verdient, als ritualisierte Danksagungen, betont der Grazer Gesundheits- und Pflegestadtrat Robert Krotzer (KPÖ) zum heutigen Welttag der Pflegenden.