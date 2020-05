Facebook

Der Verletzte wurde ins UKH Graz gebracht © Stefan Pajman

Ein 22-jähriger Mann aus dem Bezirk Deutschlandsberg führte am Donnerstag gegen 15 Uhr Montagearbeiten am Hausdach eines Neubaus in Kalsdorf bei Graz durch. Dabei lehnte der Mann eine Aluleiter am Haudach eines Neubaus an. Das frisch aufgebrachte Erdreich gab schließlich nach, die Leiter rutschte seitlich weg.