Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Ein 68-Jähriger stürzte am Dienstagabend mit seinem Motorrad und prallte gegen einen Wasserdurchlass. Er wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz geflogen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Jürgen Fuchs

Der 68-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung fuhr gegen 19.30 Uhr mit seinem Motorrad auf einer Gemeindestraße von Haselsdorf kommend in Richtung Attendorf. In einer Rechtskurve verlor der Mann aus bislang unbekannten Gründen die Herrschaft über sein Fahrzeug, kam links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Wasserdurchlass aus Beton. Dabei erlitt er schwere Verletzungen und wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 in das LKH Graz eingeliefert.