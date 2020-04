Facebook

Zahlen sprechen bekanntlich für sich – und kaum eine andere Zahl hat für mehr Aufatmen gesorgt, als der stetig wachsende Wert der Covid-19-Genesenen in Österreich. Aktuell sind das 11.872 Personen. In vielen Bundesländern beruhigt sich die Lage allmählich. So ist in Tirol – noch vor wenigen Wochen der Hotspot des Corona-Ausbruchs – die Quarantäne, der am stärksten betroffenen Gebiete, aufgehoben worden, die Zahl der Erkrankten (liegt derzeit bei 408 Personen) und Neuinfektionen deutlich zurückgegangen.