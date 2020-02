Kleine Zeitung +

Etwa 200 Personen pro Tag Coronavirus: "Es gibt einen Run auf die steirischen Notaufnahmen"

Rund 200 Personen wollen sich pro Tag in den steirischen Kliniken auf Coronavirus testen lassen - obwohl Personen mit entsprechenden Symptomen nicht selbstständig in Spitäler gehen sollen. Am Freitag waren 26 Tests in der Steiermark tatsächlich notwendig.