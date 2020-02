Die Gewerkschaft zeigt sich bei den Warnstreiks in der Steiermark heute kampfbereit. Teile der Arbeitgeber wollen die Forderung unterstützen. Warum trotzdem keine Lösung in Sicht ist.

Rund 20 Mitarbeiter traten bei Alpha Nova in Graz in den Warnstreik © Kloiber

Am heutigen Mittwoch legen Hunderte Steirer, die in Pflege- und Gesundheitsberufen beschäftigt sind, die Arbeit nieder. Sie wollen damit ihrer Forderung nach einer 35-Stunden-Woche Nachdruck verleihen. Die Verhandlungsrunden zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern kamen auch nach fünf Runden zu keinem Ergebnis. Bereits in der Vorwoche wurden österreichweit - darunter in der Steiermark - Mahnwachen abgehalten.