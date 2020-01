Militärdekan Christian Thomas Rachlé bat im Vorjahr um Spenden für den Kirchenbau, nun konnte er die ersten Kinder in

Militärdekan Christian Rachle mit den Täuflingen Benedict, Merystella, Agathe, Careen sowie Fredrick (von links) und ihren Müttern © Anna Maria Scherfler

Benedict, Merystella, Agathe, Careen und Fredrick – so heißen die fünf Kinder, denen der steirische Militärdekan Christian Rachlé zu Jahresbeginn in einer Kirche am Fuße des Kilimandscharos die Taufe spendete.