Bernhard Monschein, Obmann des Landesverbandes der Geflügelhalter, Landesrat Seitinger, Obmann der Geflügelmastgenossenschaft Markus Lukas und Bauernbundchef Tonner © Bauernbund

Vom Chickenburger mit steirischer Hendlbrust bis zum "zerissenen Hendl" - einen Vorgeschmack auf den 71. steirischen Bauernbundball am 21. Februar gab es am Dienstag in der Hofküche des Steiermarkhofs in Graz. "Es wird gefeiert, bis der Hahn kräht - das ist heuer unser Motto", sagt Ballorganisator und Bauernbund-Direktor Franz Tonner. Dementsprechend steht auch das Geflügel im Mittelpunkt des Balls - Die Köche Wolfgang Edler, Peter Dietrich, Willi Haider, Toni Legenstein und Thomas Steinbichler werden ihre Hendl-Schmankerl bieten.

Vorverkauf beginnt Der steirische Bauernbundball findet am 21. Februar im Messecongress Graz statt. Der Vorverkauf startet am 10. Jänner. Karten gibt es im Büro des Bauernbundes in der Krottendorfer Straße 79. Tickets können auch unter Tel 03 16/82 63 61-13 oder tickets@bauernbundball.at reserviert werden. Der Preis pro Karte beträgt 37 Euro, pro Sitzplatz 10 Euro. Weitere Infos unter www.bauernbundball.at

Das freut natürlich, den Obmann der steirischen Geflügelmastgenossenschaft: "Das steirische Maishendl hat einen Namen - die Steiermark ist ein Geflügelland - mit einem strengen Tierschutzgesetz." Dem stimmt auch Landesrat(ÖVP) zu und scherzt: "Das Huhn ist ja ein sehr ökonomisches Tier - man kann es vor seiner Geburt und nach seinem Tod essen."