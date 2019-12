Bleibt es bei 68 Verkehrstoten, sind es so wenig wie noch nie. Mehrere Unfalltragödien erschütterten 2019 aber das ganze Land.

Zwei tödliche Unfälle passierten im Gleinalmtunnel © APA/SIEGFRIED ULLRICH

Das vorläufig letzte Unfallopfer dieses Jahres war Samstag zu beklagen. Ein Mann hatte in Trieben mit einem Klein-Lkw Lebensmittel zugestellt – während er den mobilen Verkaufsladen schloss, kam seine letzte Kundin (88) vor dem Fahrzeug zu Sturz. Von ihm unbemerkt ...



Wenn nicht noch etwas passiert, kamen damit in diesem Jahr 68 Menschen auf steirischen Straßen ums Leben. Das wäre ein Opfer weniger als 2018 (69 Verkehrstote) – und die niedrigste Zahl seit Aufzeichnungsbeginn 1961.



Im Sommer hatte es noch ganz anders ausgesehen: Allein bis Anfang August waren in der weiß-grünen Mark 50 Verkehrstote zu beklagen gewesen – einzelne Wochenenden oder Monate fielen besonders blutig aus.