Am 10. Oktober findet im Minoritensaal in Graz ein Vortrag von Skyrunner Christian Stangl statt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Christian Stangl © Privat

Sieben Jahre war Christian Stangl aus Landl unterwegs, um die drei höchsten Berge aller Kontinente zu besteigen, und drei „Guinness World Records“ räumte er 2013 trotz des gefälschten Gipfelfotos. In seinem Vortrag am 10. Oktober im Minoritensaal in Graz erzählt er von seinen Abenteuern am Berg, im Dschungel und in der Antarktis.