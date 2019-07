Kurz nach Mittag erreichten am Sonntag wieder Unwetter vom Westen her die Steiermark. Am Samstag war der Süden Österreichs Unwetter-Hotspot.

Die Feuerwehr beim Aufräumen im oststeirischen Miesenbach © FF Miesenbach

Die halbe Nacht auf Sonntag waren die Feuerwehren in der Steiermark im Einsatz. Bereits am Vormittag gab es dann die nächste Wetterwarnung von der Zentralanstalt für Geodynamik (Zamg) mit Hagel und starkem Wind. "Der Vorteil ist: Die Gewitter Samstagnacht haben einiges an Zündstoff herausgenommen", so Meteorologe Hannes Rieder. Auch die Temperaturen seien nicht mehr so hoch.