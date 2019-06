Die hohen Unfallzahlen im Radverkehr in der Steiermark lassen die Politik aufschrecken. Experten erklären, worauf man achten muss.

Bild mit Seltensheitswert: Getrennter Radweg nach der Keplerbrücke in Graz © Juergen Fuchs

Lange Zeit ging es bergab. Seit 2010 allerdings steigt die Zahl der verletzten Radfahrer in der Steiermark wieder an – und von 2017 auf 2018 zeigt die Statistik einen erschreckenden Sprung: plus 15 Prozent auf 665 Verletzte, wenn man Graz ausklammert.