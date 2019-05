"Dramatisches Ausmaß"Für die Insekten wird es eng

Nicht nur in der fernen Welt, auch bei uns „vollzieht sich das Insektensterben in dramatischem Ausmaß“. Schuld sind wir selbst.

Der Östliche Schmetterlingshaft © (c) Rudolf Lettner - stock.adobe.com

Es gibt eine beeindruckende Vielfalt an Tieren, die durchs Steirerland kreucht und fleucht – doch wenn wir sie nicht gerade als nützlich klassifizieren oder als Plagegeister abkanzeln, berühren uns Insekten in der Regel kaum. Dabei sind sie unglaublich wichtig für Mensch und Ökosystem. Die Frage ist nur: Wie lange gibt es sie noch?



„Auch auf regionaler Ebene vollzieht sich das Insektensterben in dramatischem Ausmaß“, mahnt Wolfgang Paill, Leiter der Abteilung Naturkunde im Joanneum. In der Steiermark verschwinden Arten bereits total von der Bildfläche oder kommen immer seltener vor.