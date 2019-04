Facebook

Vizebürgermeister Mario Eustacchio, LWK-Vizepräsidentin Maria Pein, Kammerpräsident Franz Titschenbacher und Kammerdirektor Werner Brugner: Direktvermarkter gehen bei der Plastikvermeidung in die Offensive © Alexander Danner

Weg vom Plastik – diesen Wunsch hegen immer mehr Konsumenten, die Nachfrage nach umweltfreundlichen Alternativen ist groß. Noch bevor 2020 bundesweit das Plastiksackerlverbot in Kraft tritt, gehen die steirischen Direktvermarkter in die Offensive: „Sie ersetzen freiwillig Plastikverpackungen durch nachhaltige Alternativen und propagieren bei den Kunden den losen Verkauf“, präsentierte Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Titschenbacher am Freitag die Offensive gegen Plastik. Damit sind die Steirer österreichweit Vorreiter.