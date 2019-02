Facebook

Windpark Handalm der Energie Steiermark © Energie Steiermark

97 Windräder speisen derzeit von den steirischen Bergrücken und Almen aus Strom ins Netz ein – das sind um drei weniger als noch vor einem Jahr. Zum ersten Mal in der Geschichte der Windkraftnutzung habe sich die Zahl der Anlagen in einem Bundesland reduziert, heißt es vom Branchenverband IG Windkraft. Zwar ist der Grund dafür kein Rückgang in der Stromproduktion, im Gegenteil: Die installierte Leistung ist sogar um vier Prozent auf 237 Megawatt gestiegen, nachdem im Vorjahr mehrere ältere Windräder durch modernere ersetzt worden sind. Doch das Wachstum stockt.