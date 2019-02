Erst im nächsten Schuljahr will die Steiermark die einheitlichen Herbstferien einführen. Dann gilt: Zwischen 26. Oktober und 2. November ist schulfrei. Heuer wird auch aus schulautonom gebastelten Herbstferien nichts.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ab 2020 gibt es in ganz Österreich eine Woche Herbstferien © jozsitoeroe - stock.adobe.com

Die Diskussion um die einheitlichen Herbstferien verlief emotional, doch Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) wollte am Ende „kein wirkliches Haar in der Suppe“ erkennen. Damit bleibt es dabei: Künftig wird es für alle Schüler in Österreich erstmals zwischen Nationalfeiertag und Allerheiligen eine verpflichtende Herbstferienwoche geben.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.