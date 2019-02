Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Neben Vortragenden kamen auch Zeitzeuge Karl Pfeifer und Susanne Hofer zu Wort: Im Bild: Susanne Hofer, Karl Pfeifer, Mirjam Zadoff, Doron Rabinovici © Land Steiermark/Robert Frankl

Mit ihren Äußerungen bei der Holocaust-Gedenkveranstaltung am 24. Jänner im Landhaus löste Susanne Hofer, Vorsitzende der Gewerkschaftsjugend und Mitglied des ÖGB-Vorstandes, heftige Diskussionen aus. Es hagelt nicht nur seitens der FPÖ Kritik, auch in der Jüdischen Gemeinde Graz ist man entsetzt – und die Staatsanwaltschaft ermittelt. Die Gewerkschaftsfunktionärin rief zum „Widerstand“ auf und verglich die Politik der der türkis-blauen Bundesregierung mit dem Geschehen in der Nazizeit.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.