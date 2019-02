Grippe-Infektionen steigen weiter an, in der Vorwoche hat sich die Zahl der echten Grippefälle verdoppelt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Besonders unter Kindern grassiert die Grippe © Gina Sanders - stock.adobe.com

Die Grippewelle ist in der Steiermark längst angekommen, wir haben darüber ausführlich berichtet. Ein Abflauen der Epidemie ist vorerst nicht in Sicht. Laut den aktuellen Zahlen der Steiermärkischen Gebietskrankenkasse waren in der Vorwoche 10.894 Menschen in der Steiermark im Krankenstand wegen Grippe oder oder grippaler Infekte.