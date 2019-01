Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dieser Freitag lässt die Temperaturen etwas absinken © Fuchs Jürgen

Eine Kaltfront überquert mit Schneefällen unser Land und zieht rasch nach Südosten weiter. Dahinter steigt der Luftdruck stärker an, der Wind dreht auf nördliche Richtungen. Der Vormittag verläuft in der gesamten Steiermark überwiegend stark bewölkt. In der Obersteiermark gibt es letzte Schneeschauer, im Süden eher Schneeregen. "Probleme und Behinderungen im Straßenverkehr sind am Morgen unter diesen Voraussetzungen nicht ausgeschlossen", sagt Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts.