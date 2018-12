Facebook

Ab dem Stefanitag lockt Ausflugswetter - in den Skigebieten der Obersteiermark gibt es zum schönen Wetter auch Neuschnee © Fuchs Jürgen

Nass präsentiert sich der Heilige Abend: Der meiste Niederschlag fällt in der Nacht auf Montag bzw. am Vormittag des Heiligen Abends. Im oberen Murtal und im Süden könnte Montagfrüh sogar kurzfristig Glatteis drohen. Fast überall im Land wir es regnen: "In der nördlichen Obersteiermark wird es so richtig schütten", prognostiziert Christian Pehsl von der Zamg. Im Tagesverlauf sickert immer weiter kältere Luft ein, der Niederschlag lässt nach und die Schneefallgrenze sinkt. Winterliche Bedingungen wird es allerdings nur in höheren Regionen geben. Im Ausserland, dem Ennstal und dem Mariazellerland könnte am Morgen des Christtags der eine oder andere Zentimeter Neuschnee liegen.

Mit dem Christtag steht uns der kälteste Tag der Woche bevor. "Auf 2000 Meter ist es mit minus 10 bis minus 7 Grad tief winterlich", so Pehsl. Am Stefanitag startet perfektes und sonniges Ausflugswetter. Tolle Bedingungen sind in Schladming, dem Lachtal oder auch der Planneralm zu erwarten. Denn dort gibt es zum schönen Wetter auch Neuschnee.