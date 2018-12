Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die rote Linie zeigt die Anzeigen am 1. Jänner, die grüne Linie jene am 24. Dezember, die blaue Linie den Mittelwert im Dezember und Jänner © Fotolia (Lucky Business)/LPD Stmk

Die Statistik der letzten zehn Jahre zeigt: Gerade zur stillsten Zeit des Jahres haben die Einbrecher Hochsaison. Vor allem am 24. Dezember (Heiliger Abend) und am 1. Jänner (Neujahr) schnellen die Anzeigen nach Einbrüchen in Wohnungen und Wohnhäuser hinauf.

Generell sind in den Monaten Dezember und Jänner die Einbrüche in Wohnobjekte im Vergleich zum restlichen Jahr häufiger - Stichwort Dämmerungseinbrüche. Zum Heiligen Abend und zu Neujahr werden dabei jedes Jahr die höchsten Werte erreicht, informiert die Landespolizeidirektion. Sie bezieht sich dabei auf die Statistik der letzten zehn Jahre.

Während der Mittelwert der täglichen Anzeigen seit 2013 jedes Jahr zurückgeht, steigen die Anzeigen am 24. Dezember weiter an. Die Einbruchsanzeigen am 1. Jänner dieses Jahres waren sogar so hoch wie seit 2014 nicht mehr.

Nützliche Tipps

Folgende Tipps gibt die Polizei zur Verhinderung von Einbrüchen:

Gute Nachbarschaft und gegenseitige Hilfe sind sehr wichtig! Zusammenhalt schreckt Täter ab!

Vermeiden Sie Zeichen der Abwesenheit. Leeren Sie Briefkästen und beseitigen Sie Werbematerial.

Schließen Sie Fenster, Terrassen- und Balkontüren.

Räumen Sie weg, was Einbrecher leicht als Einstiegshilfe oder Einbruchswerkzeug nutzen könnten.

Verwenden Sie bei Abwesenheit in den Abendstunden Zeitschaltuhren und installieren Sie eine Außenbeleuchtung.

Sichern Sie Terrassentüren und lassen Sie nur hochwertige Schlösser und Schließzylinder einbauen.

Sollte sich der Täter noch im Objekt befinden, meiden Sie jeden Kontakt und verständigen Sie über Notruf 133 die Polizei.