Gleinalmtunnel-Nordportal © KLZ/Hassler

Die Reisewelle in die Weihnachtsferien macht sich in der Steiermark bereits bemerkbar. Die Verkehrslawine in Richtung Süden kommt dabei vor dem Gleinalmtunnel-Nordportal ins Stocken. Dort wurde in den Morgenstunden die Situation durch eine Tunnelsperre wegen eines defekten Fahrzeuges zusätzlich verschärft.