Bereits am gestrigen Donnerstagnachmittag startete der Reiseverkehr in ganz Österreich. Fahrten in den Weihnachtsurlaub - in Deutschland begannen die Weihnachtsferien zum Teil bereits am gestrigen Donnerstag - und Einkaufsverkehr sorgten dabei vor allem in den städtischen Ballungszentren für Verzögerungen.

Auch am heutigen Freitag gab es bereits erste Stauaufkommen bzw. zähen Reiseverkehr aus Deutschland in Richtung Österreich. Das erhöhte Verkehrsaufkommen sorgte auch immer wieder für Unfälle. Schwerpunkte sind der Transitverkehr von Deutschland Richtung Ungarn und weiter Richtung Osten und der Zustrom Richtung Skigebiete.

Zähes Verkehrsaufkommen gibt es bereits auf der deutschen A3 aus Passau in Richtung Österreich, auf der A8, der Westautobahn (A1) in Richtung Wien, der Wiener Außenring Autobahn (A21) und der Ostautobahn (A4) in Richtung Ungarn.

Die verkehrsreichsten Tage

Bis Samstag (22.12.) erwartet der ÖAMTC zeitweise sehr lebhaften Reiseverkehr von Deutschland Richtung Ungarn, viele werden da von Deutschland in ihre Heimatländer im Osten und Südosten aufbrechen. Kolonnenverkehr wird es da laut ÖAMTC zeitweise von Suben über Innkreis-, West-, Außenring-, und Ost Autobahn Richtung Nickelsdorf geben. Ein Unfall oder ein defektes Fahrzeug können auf dieser Strecke aufgrund der Verkehrsdichte schnell zu Staus führen, so der ÖAMTC. In den Städten und bei den großen Einkaufszentren wird der Einkaufsverkehr an den letzten Tagen vor dem Heiligen Abend noch einmal sehr stark sein.

Dienstag, 25. Dezember und Mittwoch, 26. Dezember 2018:

An den beiden Weihnachtsfeiertagen rechnet der ÖAMTC mit teils lebhaftem Verkehr in die Skigebiete. Viele verbringen den Heiligen Abend noch daheim und reisen an den Feiertagen in den Winterurlaub. Längere Staus sind an diesen Tagen nicht zu erwarten.

Freitag, 28. Dezember und Samstag, 29. Dezember 2018:

Vor Silvester gibt es den ersten Urlauber-Schichtwechsel in den Skigebieten, wobei die Anreise überwiegen wird, prognostiziert der ÖAMTC. Viele Urlaubsgäste wollen den Silvesterabend im Urlaubsort verbringen.

Freitag, 4. Jänner bis Sonntag, 6. Jänner 2019:

Die letzten Tage der Weihnachtsferien werden laut ÖAMTC auf den Straßen ganz im Zeichen des Rückreiseverkehrs stehen. Die Verbindungen Richtung Deutschland und Richtung Ballungszentren werden stark belastet sein.

Die verkehrsreichsten Strecken

Mit Verzögerungen muss laut ÖAMTC in den Weihnachtsferien an den Reisetagen aufgrund der Kontrollen immer wieder an Grenzübergängen gerechnet werden. Richtung Deutschland betrifft das die Übergänge Salzburg Walserberg auf der A1, in Oberösterreich Suben auf der A8 und in Tirol Kiefersfelden auf der A12. Richtung Österreich kann es speziell am Ende der Weihnachtsferien am Grenzübergang Nickelsdorf von Ungarn kommend Richtung A4 Wartezeiten geben.

Lebhaft wird der Verkehr an den Reisetagen weiters auf folgenden Strecken sein:

Abschnittsweise in Tirol auf der Inntal Autobahn (A12), der Fernpassstrecke (B179), der Eiberg Straße (B173) sowie in den Seitentälern des Inntales, wie etwa im Zillertal (B169), weiters vor den Tunnelbereichen auf der Arlberg Schnellstraße (S16) in Tirol und Vorarlberg, wie etwa dem Dalaaser Tunnel, in Vorarlberg auch auf der A14 vor der Abfahrt Montafon und weiter auf der L188 ins Montafon.

In Salzburg erwartet der ÖAMTC dichten Verkehr auf der Tauern Autobahn (A10) zwischen Salzburg und Bischofshofen, im Salzachtal (B311) und am kleinen Deutschen Eck zwischen Bad Reichenhall und Lofer.



In Oberösterreich und der Steiermark kann es auf der Pyhrn Autobahn (A9) im Abschnitt Voralpenkreuz - Knoten Liezen sowie abschnittsweise im Ennstal (B320) zu Verzögerungen kommen.



In Bayern werden die Autobahnverbindungen München - Salzburg (A8) und Rosenheim - Kiefersfelden (A93) zeitweise sehr stark belastet sein.

Auch die meisten Ski-Gebiete sind bereits in Betrieb. Im Zulauf und entlang der Anreiserouten kann es daher zu erhöhtem Reiseaufkommen kommen.

Unfälle vermeiden! Nach einem kurzen winterlichen Intermezzo mit leichten Schneefällen ab Donnerstag wird das Wetter über die Weihnachtstage zwar wieder milder. Teilweise sind aber dennoch Regen, schlechte Sicht und stürmischer Wind möglich. Die ASFINAG appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmenden, die Fahrweise immer an die Bedingungen anzupassen und das Tempo zu reduzieren sowie den Abstand zu erhöhen, wenn es Wetter- und Verkehrssituation erfordern.