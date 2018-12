Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

ÖBB-Chef Andreas Matthä, Verkehrsminister Norbert Hofer und Landesrat Anton Lang unterschrieben den Vertrag © Land Steiermark

Mit dem Fahrplanwechsel am 9. Dezember trat auch ein Vertrag in Kraft, der für die steirischen Bahnfahrer noch lange Folgen haben wird. Der Verkehrsdienstevertrag (VdV) zwischen Bund, Land, Verkehrsverbund Steiermark und den ÖBB regelt für die nächsten zehn Jahre alle Bahnverbindungen in der Steiermark. Am Montag präsentierten Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ), der steirische Verkehrslandesrat Anton Lang (SPÖ) und ÖBB-Vorstandsvorsitzender Andreas Matthä die Eckpunkte des Vertrags in Graz.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.