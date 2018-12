Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die neue Website © KK

Die Diözese Graz-Seckau hat einen neuen Online-Auftritt: Acht Jahre nach dem letzten Relaunch sind sämtliche Angebote der Diözese unter www.katholische-kirche-steiermark.at nun in neuem Design und neuen Funktionen abrufbar. Das Grundprinzip des Relaunches lautete dabei "mobil first", also die vorrangige Optimierung aller Angebote für die mobile Internetnutzung via Smartphone oder Tablet, teilte die Diözese dazu auf der neuen Website mit: "Im Jubiläumsjahr haben wir zurück auf die Vergangenheit und nach vor in die Zukunft geschaut. Ein Schritt in die Zukunft soll unsere neue Website sein."