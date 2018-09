Facebook

Handschuhe und Haube gehören an diesem Mittwochmorgen vielerorts schon zur Grundausstattung. In vielen Teilen der Steiermark fielen die Temperaturen in der Nacht bereits unter null Grad! Am kältesten war es in Aigen im Ennstal mit minus 3,7 Grad, auch in Oberwölz wurden knapp 3 Minusgrade gemessen. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt wachte man in Deutschlandsberg auf.

Hochdruckgebiet Schorse bestimmt mit trockener und ziemlich frischer Luft unser Wetter. Die Sonne scheint vielfach von einem blauen oder gering bewölkten Himmel. "Der September 2018 scheint sich so auch zum Ende hin absolut positiv zu entwickeln", zeigt sich der Meteorologe Werner Troger auch sehr optimistisch für den weiteren Monatsverlauf. Es ziehen höchstens dünne Feder- und Schleierwolken über den Himmel.

Etwaige Frühnebelfelder, welche in den Beckenlagen und Flussniederungen anzutreffen sind, lösen sich rasch auf. Die Höchstwerte schaffen trotzdem kaum mehr als 14 bis 19 Grad.

