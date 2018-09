Auf einer neuen Website des Landes können Steirer das Hochwasserrisiko in ihrer Umgebung aktuell abfragen. Sie bündelt auch alles Wissenswerte rund um das Thema.

Abflusskarte der Raab bei Kirchberg © Screenshot

Seit Montag ist die Website hochwasser.steiermark.at online. Mit dem Internetportal will das Lebensressort des Landes Steiermark alle relevanten Informationen über Hochwasser und Hochwasserschutz an einer Stelle bündeln und dem Bürger ein leicht benützbares Werkzeug in die Hand geben, sich besser gegen Naturereignisse zu rüsten.

