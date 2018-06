Facebook

Im Süden, wie hier in Kitzeck, sind bis zu 24 Grad drin © LR Rosi Schwaschnig

Der Einfluss des Tiefdruckgebietes nahe dem Schwarzen Meer wird zwar langsam schwächer. Trotzdem ist das Wetter heute in der Steiermark noch nicht stabil und es mischen oft auch noch dichtere Wolken mit. Dabei zeigt sich am ehesten im Süden zeitweise auch die Sonne. Im Norden sind jederzeit ein paar Regenschauer zu erwarten, weiter im Süden steigt die Bereitschaft zu Regenschauern oder vielleicht sogar vereinzelten Gewittern besonders in den Nachmittagsstunden an.