Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bischof Krautwaschl mit Superintendent Miklas mit Frau Helene © Sonntagsblatt/Gerd Neuhold

Die Diözese Graz-Seckau hat den scheidenden evangelischen Superintendenten Hermann Miklas mit dem diözesanen Ehrenzeichen ausgezeichnet. Bischof Wilhelm Krautwaschl überreichte die Auszeichnung bei einer Feier am Mittwoch auf Schloss Seggau. Krautwaschl würdigte Miklas, der sein Amt nach 19 Jahren im September an seinen Nachfolger Wolfgang Rehner übergeben wird, als "vornehmen Menschen, glaubwürdigen Christen, redlichen Theologen, ein ökumenisch gesinntes evangelisches Gegenüber und einen guten Reisebegleiter". An der Feier nahmen weiters der Bischof der evangelisch-lutherischen Kirche Michael Bünker sowie der Grazer Altbischof Johann Weber und Superintendentialkurator Michael Axmann teil.

Versöhnung zwischen den Kirchen

Der emeritierter Grazer Dogmatik-Professor Bernhard Körner würdigte Miklas außerdem als "vornehm und unaufgeregt" und mit einem klaren Standpunkt. Als Politiker habe Miklas während seiner Amtszeit "keine Scheu gezeigt, auch unbequeme gesellschaftliche Themen anzusprechen". Miklas dankte für die Auszeichnung, die ihm - in gut evangelischer Manier - "sola gratia" ("allein aus Gnade") gewährt worden sei. Sie sei zugleich Ausdruck des "hervorragenden ökumenischen Klimas" in der Steiermark: "Ich denke, wir haben hierzulande bereits etwas verwirklicht, was Papst Franziskus im Vorjahr noch als Zukunftshoffnung formuliert hat: 'Eine echte Versöhnung zwischen den Christen wird sich verwirklichen lassen, wenn wir verstehen, wechselseitig die Gaben des Andren anzuerkennen, und fähig sind, demütig und aufmerksam voneinander zu lernen, ohne zu erwarten, dass zuerst einmal die Anderen von uns lernen'."