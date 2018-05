Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Es ändert sich wenig am wechselhaften Wetter, Gewitter sind auch heute wieder möglich. Davor aber auch frühsommerliche Temperaturen.

Wie wäre es mit einem Ausflug zum Badesee Riegersburg? © LR Eva Posch

Weiterhin bestimmen auch am Feiertag labil geschichtete, aber auch recht warme Luftmassen unser Wetter. Nach Auflösung von Restwolken oder Nebelfelder scheint vor allem am Vormittag und nach Südosten hin auch länger die Sonne. Im Laufe des Tages entwickeln sich dann jedoch vor allem über den Bergen zunehmend dickere Quellwolken und daraus in der Folge auch wieder ein paar Regenschauer und Gewitter.