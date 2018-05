Facebook

Fast jeder Fünfte dürfte an der schriftlichen Mathe-Matura gescheitert sein © Fotolia

Fast jeder Fünfte Schüler dürfte nach ersten Erhebungen Anfang Mai an der Mathematik-Zentralmatura gescheitert sein. Bleibt es bei diesen Werten, wäre die Fünfer-Quote heuer beinahe doppelt so hoch wie im Vorjahr. Nach den Schülervertretern üben nun auch die Eltern Kritik an den Modalitäten der heurigen Zentralmatura. Den Schülern seien in den Textaufgaben teils Fallen gestellt worden, in die viele schon aufgrund ihrer unvermeidlichen Nervosität tappen mussten, so der Tenor.

