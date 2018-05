Facebook

Bei diesem Unfall in Unterstorcha wurden sechs Personen verletzt © FF Rohr an der Raab

Ein Todesopfer und 71 verletzte Personen: So lautet die Bilanz der steirischen Polizei über das Unfallgeschehen am Pfingstwochenende. Die Zahl der Unfälle ging gegenüber dem Vorjahr zwar zurück (heuer 53, 2017 waren es 62), doch gab es dabei etwas mehr Verletzte (68 waren es im Vorjahr). Alleine bei zwei Frontalzusammenstößen in der Oststeiermark wurden am Pfingstmontag insgesamt 12 Autoinsassen teils schwer verletzt.