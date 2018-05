Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Der Wiesen-Storchschnabel © Naturschutzbund

Der letzte Rest steht in Töpfen aufgereiht im Vorgarten des steirischen Naturschutzbundes in der Grazer Herdergasse. Daneben hat im Schatten eines Baumes Johannes Gepp Platz genommen und schüttelt fast ungläubig den Kopf. „Sie haben uns die Pflanzen förmlich aus der Hand gerissen“, erzählt der Naturschutzbund-Präsident. „In Lannach haben wir morgens tausend Blumen zur Entnahme hingestellt, zu Mittag war nichts mehr da. Gemeinden, Pfarren, Schulen, Grundbesitzer, alle wollten die Wiesenblumen.“ 100.000 davon (Beispiele ringsum) waren es am Ende, die die Naturschützer binnen Wochen im ganzen Land verteilten.

