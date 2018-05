Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Caritas-Hausleiterinnen Maria Riebenbauer und Anita Freismuth mit Bewohnerin Maria Steinkellner sowie Bereichsleiterin Petra Prattes und Hausleiter Peter Loder-Taucher © Caritas Steiermark

Zum Tag der Pflegenden diesen Samstag informierte nun die Caritas über Angebote für pflegebedürftige Menschen zu Hause und in Pflegewohnhäusern. „Pflege geht uns alle an“, betonte Petra Prattes, Bereichsleiterin Betreuung und Pflege in der Caritas Steiermark. Das Thema sei politisch und gesellschaftlich von großer Aktualität, doch im Privaten beschäftige man sich meist erst damit, wenn man plötzlich mit Pflegebedürftigkeit in der Familie oder im Freundeskreis konfrontiert werde. „Es ist aber ganz wichtig, rechtzeitig die Weichen zu stellen, um die Form von Pflege in die Wege zu leiten, die für die eigene Situation am besten passt“.