In der Grundversorgung erhalten Asylwerber ein Dach über den Kopf, zu essen, zu trinken und etwas Taschengeld. Das steirische Regelwerk wird verschärft. Am Dienstag landet die beschlussreife Novelle im Landtag. Neben FPÖ und ÖVP haben auch SPÖ und Neos ihre Zustimmung signalisiert.

Kern der Novelle sind mehr Pflichten und härtere Sanktionen. Kurz zusammengefasst: Wer im Quartier bei der „Hausarbeit“ nicht anpackt, sich nicht um gemeinnützige Hilfstätigkeiten bemüht oder sich beim AMS um Jobs bzw. Kurse anstellt, dem wird das Geld gekürzt oder gestrichen. Fallweise drohen sogar Ersatzfreiheitsstrafen (wie berichtet).

85 Prozent aus der Ukraine

Hauptbetroffen sind aber nicht „Fremde aus aller Herren Länder“, wie das die FPÖ häufig bezeichnet. Es sind Vertriebene aus der Ukraine. Konkret: Von 6540 Personen, die derzeit in der Steiermark in der Grundversorgung sind, haben 5580 Personen „Vertriebenenstatus“. Umgerechnet rund 85 Prozent. Ähnlich ist das Ausmaß bei den Kindern und Jugendlichen: Von den rund 2190 Jungen in Grundversorgung sind 1870 Vertriebene.

Auf die erwachsenen Ukrainerinnen und Ukrainer wird der Druck zur „Mitwirkungsbereitschaft“ erhöht. Das „impliziert die Pflicht zur Meldung beim Arbeitsmarktservice“, wie es in den Erläuterungen heißt. Ausnahmen wie Krankheit etc. bestätigen die Regel. Ende März, also vor der Novelle, waren 506 Vertriebene aus der Ukraine als arbeitslos gemeldet, 490 weitere Personen aus der Ukraine machten eine AMS-Schulung.

„Keine Willkommenskultur mehr“

Unter den Vertriebenen und ihren Helfern hierzulande wird die Novelle als weitere Hürde eingestuft. Tenor: „Es gibt keine Willkommenskultur mehr.“ Viele Vertriebene würden befürchten, dass sie ohne Grundversorgung überhaupt nicht über die Runden kämen. Die drohende Einstellung von Leistungen sei eine Schikane. Auch mangelt es (weiterhin) an freien Kinderbetreuungsplätzen.

Auch bundesseitig hat sich die Gangart verschärft: Frauen mit Kindern, die Familienbeihilfe erhalten, müssen seit Herbst halbjährlich darum ansuchen. „Meine Familie bekam Ende Jänner den neuen Bescheid, mit dem Hinweis darauf, dass das im April wieder ausläuft und sie gleich wieder ansuchen sollen“, schildert eine Helferin die Bürokratie.