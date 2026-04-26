In der Kleinen Raabklamm bei Gutenberg (Bezirk Weiz) stürzte am Sonntag eine 33-jährige Wanderin mit ihrem Hund über eine Felskante in die Tiefe.

Laut einer Zeugin war die Frau aus dem Bezirk Weiz zuvor mit ihrem Hund von der Großen in Richtung der Kleinen Raabklamm gewandert. Dort war sie abseits des Wanderwegs in unwegsamem Gelände unterwegs. Offenbar weil ihr Hund an der Leine zog, kam sie dabei zu Sturz und stürzte mitsamt ihrem Vierbeiner über eine Felskante geschätzte zwei bis drei Meter auf den darunter liegenden Wanderweg ab.

Die Frau erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde noch vor Ort von Sanitätern des Roten Kreuzes erstversorgt. Danach lieferte man sie in das Landeskrankenhaus Weiz ein. Sie konnte vorerst noch nicht befragt werden.

Ihr Hund überstand übrigens den Absturz unverletzt.