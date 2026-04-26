Gegen 13.55 Uhr bemerkte ein vorbeifahrender Autofahrer in Pischelsdorf (Bezirk Weiz) dichten, schwarzen Rauch, der vom Dach eines Firmengebäudes aufstieg. Er alarmierte umgehend die Einsatzkräfte. Als die erste Polizeistreife eintraf, waren bereits deutliche Flammen im Dachbereich sichtbar.

Insgesamt standen zehn Feuerwehren mit rund 130 Einsatzkräften sowie 15 Fahrzeugen im Einsatz. Den Florianis gelang es, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen auf weitere Teile des Gebäudes zu verhindern. Auch der Rettungsdienst war vorsorglich vor Ort. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befand sich niemand im Gebäude oder im unmittelbaren Gefahrenbereich. Es gab daher keine Verletzten.

Ein Autofahrer hatte den Rauch bemerkt © FF Gersdorf an der Feistritz

Technischer Defekt als Auslöser

Ersten Ermittlungen zufolge dürfte ein technischer Defekt an einem am Dach montierten Gerät den Brand ausgelöst haben. In der Folge griff das Feuer auf Teile der Dachkonstruktion über. Der Innenbereich des Gebäudes blieb jedoch unbeschädigt.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen.