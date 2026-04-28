Ausgebüxt einst bei einem Haftausgang in Graz, tauchte der Strafgefangene zwei Jahre lang erfolgreich unter. Doch wie die illegal gewonnene Freiheit nutzen? Man(n) erstellt auf einem Erotikportal mit gefälschten Ausweisen und Bildern von halbnackten Damen ein Profil einer Prostituierten und bietet unter diesem Fake-Profil sexuelle Dienstleistungen an, um an Geld zu kommen.

„Mache alles“, wurde im Online-Inserat vielversprechend geworben. 43 hoffnungsfrohe Kunden stiegen auf das Angebot der schönen Frau ein, ohne zu wissen, dass dahinter ein bulliger, bärtiger Serbe steht. Die Kunden nahmen die knappe Zusatzvereinbarung („mache nur mit Anzahlung“) gutgläubig in Kauf. Da die Sexarbeiterin trotz Vorauszahlungen enttäuschenderweise nicht gekommen ist, liegt schwerer gewerbsmäßiger Betrug vor.

Betrug am Erotik-Portal

Vier Angeklagte versammeln sich in dieser Causa am Grazer Straflandesgericht. Neben dem Häftling ist auch seine Freundin involviert, weil sie ihm daheim ein Versteck geboten hat. Das gibt sie zu. Geht es allerdings um das pikante Inserat, folgt Schweigen. Wusste sie davon? Warum landete Geld der Opfer auf ihrem Konto? Wer erstellte das Inserat? Weiter peinlich berührtes Schweigen. „Sagen Sie doch, wie es war. Katzenvideos werden es auf diesem Portal wohl nicht gewesen sein“, meint Staatsanwalt Rudolf Fauler zur Freundin des geflüchteten Häftlings. Dann spricht die junge Burgenländerin: „Ja, auf mein Konto kam Geld der Opfer. Aber es war mir alles lieber, als dass mein Freund wieder einen Raub macht.“ – „Sie nehmen in Kauf, dass Sie dafür ins Gefängnis gehen?“, hakt Richterin Andrea Schwinger-Wagner ein. – „Ja.“ – „Liebe macht blind“, erklärt Verteidiger Martin Robier, „sie war sich der Tragweite nicht bewusst“.

Bärtiger Häftling als Sex-Arbeiterin

Auskunftsfreudiger ist der Ersteller des Fake-Profils. Der Serbe (21) erzählt nicht nur von seiner „stressigen“ Flucht (“Wien, Linz, Graz, es war eine Welttournee in Österreich“), sondern gibt zudem zu, Kopf hinter dem Betrug zu sein. „Ich habe auch mit den Männern gechattet, als Anfragen kamen“, gesteht er, „ich hätte wohl ewig weitergemacht, wäre ich nicht aufgeflogen“. Das Geld (gut 6000 Euro, aufgrund scheuer Opfer ist die Dunkelziffer wohl weit höher) wurde unter den vier Angeklagten aufgeteilt. Er selbst habe die Beute für Kokain verprasst. „Sie haben Ihre Freundin in das Ganze mitreingezogen. Wie wollen Sie das gutmachen? Blumen werden dafür nicht reichen“, richtet die Vorsitzende dem Angeklagten aus.

Wegen seiner führenden Rolle und zahlreicher Vorstrafen wandert der Serbe schließlich für 23 Monate unbedingt in Haft. Seine unbescholtene Freundin, sein Bruder und ein weiterer Komplize werden bedingt (zehn bis zwölf Monate Haft) verurteilt.

Zuschauer im Gericht festgenommen

Eine böse Überraschung ereilte übrigens einen Zuschauer des Verfahrens. Der Jugendliche ist offenbar hoch motiviert extra aus Vorarlberg zur Unterstützung eines Angeklagten angereist. Von Beginn an fällt er in der Verhandlung dadurch auf, dass er sich in den Zuhörerreihen äußerst amüsiert über die Aussagen zeigt. Nach mehreren Verwarnungen muss er seine Identität preisgeben – und zieht danach etwas fassungslos den Publikumsjoker. Er wird noch im Saal festgenommen. Grund: Wegen Raubs gibt es eine Festnahmeanordnung im Ländle, er wird abgeführt. Nun wenig amüsiert.