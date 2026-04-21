Auf dem Gelände des Grazer Universitätsklinikums treibt seit einigen Monaten ein Fahrraddieb sein Unwesen. Der Mann bricht vorwiegend die Schlösser von E-Bikes auf und radelt dann mit der wertvollen Beute davon. Insgesamt dürfte der Schaden mehr als 10.000 Euro betragen. Schon im Februar ordnete die Staatsanwaltschaft Graz zu Fahndungszwecken die Veröffentlichung von Lichtbildern an, die den mutmaßlichen Täter zeigen.

Jetzt dürfte der Unbekannte neuerlich zugeschlagen haben. Das Landeskrankenhaus entschloss sich deshalb zu einem ungewöhnlichen Schritt und postete auf seiner Facebook-Seite eine Zusammenstellung von Überwachungsvideos, die den mutmaßlichen Radldieb in Aktion zeigen.

Hinweise an die Polizei

Die Bilder zeigen einen Mann mit kurzem grauen Bart, schwarzer Haube, schwarzer Jacke, blauen Jeans und braunen Schuhen. Auffällig ist sein Motorradrucksack der Marke „Ofio No Drag Mach 5“.

Wer etwas dazu weiß, soll sich an die Polizeiinspektion Riesplatz wenden: Tel. 059 133 6592.