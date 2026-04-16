Für den Absender bestand dringender Kommunikationsbedarf: 311 SMS, mehrere Hundert WhatsApp-Mitteilungen, Hunderte Sprachnachrichten aufs Handy und 44 E-Mails fürs elektronische Postfach hat der Mann abgeschickt. Allesamt an einen Doktor in Graz, der sich durch die beleidigenden und anstößigen Inhalte in den Nachrichten in seiner Lebensführung beeinträchtigt sah. Aber war es Stalking?

Der mitteilungsbedürftige Verfasser, ein 47 Jahre alter Afghane, hat für sein Vergehen vom Gericht eine einzige Nachricht erhalten. Inhalt: Diversion mit einer Probezeit von zwei Jahren wegen beharrlicher Verfolgung.

Stalking: Erneute Tat während der Probezeit

„Die Diversion musste in Ihrem Fall aber eingestellt werden, in den zwei Jahren Probezeit hätte nämlich nichts vorkommen dürfen“, empfängt Richter Florian Kubin den Angeklagten am Straflandesgericht. Der Afghane ist irritiert: „Hab‘ ich etwas Falsches gemacht?“ – „Ja, während Ihrer offenen Probezeit wurden Sie wegen beharrlicher Verfolgung in einem anderen Fall zu fünf Monaten bedingter Haft verurteilt.“ – „Wo ist das Problem?“, versteht der 47-Jährige die Welt nicht mehr. Der Vorsitzende klärt auf: „Das alte Verfahren, in dem es um die Nachrichten an den Doktor ging, musste wegen Ihrer Verurteilung aufgemacht werden. Heute wollen wir es abschließen.“

Das treibt den Puls des Afghanen nach oben: „Gibt es Zeugen? Beweise? Filme?“, blickt er in Richtung Staatsanwalt Georg Barth. Ja, zuhauf: Chatprotokolle auf mehreren hundert Seiten. Mit 311 SMS, Hunderten WhatsApp ... „Sie haben ja im ersten Verfahren alles zugestanden“, erinnert der Richter den Angeklagten.

Kontaktaufnahmen von WhatsApp bis SMS

Der bleibt stur. Mehr noch: „Alle Beweise, die ich damals hatte, wurden übersehen“, findet er. „Wenn jemand wie der Doktor meine Religion, mein Land, meine Leute beleidigt, muss ich etwas machen.“ – „Es geht heute nicht um Ihre Religion, sondern um die Vielzahl beleidigender Nachrichten.“ – „Die andere Person hat die Probleme verursacht.“

Weit gefehlt, dass das Urteil dem Stalker-Spuk ein schnelles Ende bereitet. Denn nach Verhängung einer Zusatzstrafe (drei Monate bedingt) ist noch nicht Schluss. „Drei Jahre Probezeit“, ergänzt der Richter, „Sie kennen sich ja aus damit“. – „Ja, aber ich werde nicht annehmen. Oder doch. Ich nehme an. Ich hab‘ ja kein Problem mit anderen Leuten.“ – „Also alles verstanden?“ – „Wenn andere nix machen, mache ich auch nichts ...“ – „Gut, Ende. Auf Wiedersehen!“ – „Es gibt da aber noch eine wichtige Sache ...“