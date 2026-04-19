10.000 Kilometer legt Petra Diensthuber jedes Jahr mit ihren diversen Zweirädern zurück. Dass es ihr liebstes Fortbewegungsmittel ist, zeigt ihre beachtliche Radsammlung. „Mountainbike, Rennrad, Stadtrad – ich habe alles daheim“, sagt sie schmunzelnd. Kein Wunder also, dass die Grazerin Stammgästin im Bicycle in der Körösistraße ist. Gerade steht aber nicht eines ihrer eigenen Räder, sondern das ihrer Tochter zur Reparatur in der Werkstatt. Es ist eine von bisher 885 registrierten Reparaturen, die die Werkstatt an einer der Hauptradrouten der Stadt in diesem Jahr bisher durchgeführt hat, wie Mechaniker Raimund Blaser erzählt. „Und da fallen die Kleinigkeiten, die wir schnell zwischendurch erledigen, gar nicht mit hinein.“

Mit der warmen Jahreszeit beginnt hier in der Werkstatt der Hochbetrieb, obwohl: „Es ist inzwischen das ganze Jahr viel los, im Sommer dann eben noch mehr“, nimmt es Blaser mit Humor. An diesem Vormittag ist er unter anderem mit einem Rad der Kunstuni beschäftigt, das Steuerlager war locker und die Kette musste überprüft werden. Für Blaser Routinearbeit, denn 20 bis 30 Räder werden hier von den Mitarbeitenden im Schnitt tagtäglich repariert.

Was ist bitte ein „Bio-Rad“?

Den Rekord brach allerdings ein Tag mit 70 Rädern, erinnern sich er und Kollege Erwin Weinzettl. Dieser schraubt gerade an einem 15.000 Euro teuren E-Bike herum, auch diese finden sich zwischen den klassischen Stadträdern in allen Formen und Farben. „Unser Hauptklientel sind aber Leute mit ,Bio-Rädern‘“, so Blaser. Ein „Bio-Rad“? „Unser Wort für Räder ohne Motor“, sagt er augenzwinkernd.

Im Bicycle sind die Mitarbeitenden nicht nur Mechaniker, sondern haben auch immer ein offenes Ohr © Klz / Daniel Winter

Drei Mechaniker und acht weitere Mitarbeitende bringen tagtäglich in der Werkstatt die Räder der Grazerinnen und Grazer in Schuss, auch jenes von Barbara Streitfeld. Die Steirerin ist bereits über 80 Jahre alt, wie sie erzählt, ihr Fahrrad benutzt sie dennoch fast täglich, das halte fit, ist sie überzeugt. Warum sie heute da ist? „Die Schaltung ,rutscht‘ durch“, sagt sie. Weinzettl versucht mit einigen routinierten Handgriffen rasche Ersthilfe zu leisten. Nach einer Probefahrt steht aber fest: Das Rad muss erst einmal hier bleiben.

Hochrad aus dem 19. Jahrhundert

Vielleicht wird Lea „Red“ Hainzl sich um die Gangschaltung der Frau kümmern, sie ist eine der Mitarbeitenden im Bicycle und kommt eigentlich aus der Veranstaltungstechnik. Ihr feuerrotes Haar leuchtet zwischen mehreren Fahrrädern hervor, mit dem Schraubenzieher zieht sie eine Bremse fest. Fast alle hier kommen aus einer anderen Branche: Bau, Gastronomie, Theater, das Bicycle ist Teil des Projekts NsBa (Niederschwellige Beschäftigungsangebote) und soll Menschen den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt erleichtern. „Deshalb werden alle Reparaturen am Ende noch einmal von uns Mechanikern abgenommen“, so Blaser.

Lea „Red“ Hainzl kommt eigentlich aus der Veranstaltungstechnik © Klz / Daniel Winter

Immer kann allerdings nicht geholfen werden. Für ein Fahrrad, das ein Kunde gerade ins Geschäft geschoben hat, sieht Weinzettl keine Hoffnung mehr. „Die Reparatur würde 500 bis 600 Euro kosten, das zahlt sich nicht mehr aus“, muss er dem Kunden mitteilen. Zwischen Rädern aller Art findet sich auch ein besonderes Schmuckstück. Es ziert die Wand über der Kasse: „Ein originales Hochrad aus dem späten 19. Jahrhundert“, sagt Blaser. Es gehörte den Großeltern des Hausverwalters, in dem das Bicycle eingemietet ist. Dieser schaut an diesem Vormittag auch zufällig vorbei und kann mehr erzählen. „Dass hier im Haus ein Radgeschäft angesiedelt ist, hat schon Tradition.“

Eine Radwerkstatt als Grätzel-Treffpunkt

Dass das Bicycle ein Grätzel-Dreh- und Angelpunkt ist, beweist wenig später auch Bernhard Schudi. Er betreibt die Bäckerei schräg gegenüber in der Wickenburggasse 15 und hat selber eine kleine Rad-Runde. Im Bicycle schaut er regelmäßig vorbei. Hier werde auf Augenhöhe mit den Kunden gearbeitet, ist der allgemeine Tenor. Was Weinzettl und Blaser ihren Kunden immer mitgeben wollen: „Man kann sich bei richtiger Wartung so viel Geld sparen und auch selbst viel richten, um sein Rad langlebiger zu machen.“

Die Devise sollte sein: Wenn etwas nicht passt, schnell handeln. „Ist zum Beispiel ein Lager locker, kostet das Einstellen vielleicht 15 Euro. Fährt man damit weiter, leiert es aus und muss getauscht werden. Das sind dann gleich einmal 115 Euro.“ Gleiches gelte für den Luftdruck in den Reifen. „Ich würde am liebsten auf der Straße jeder zweiten Person hinterherschreien, weil sie zu wenig Luft im Reifen hat“, sagt Blaser und muss über sich selbst lachen.