Peter Drage will es wissen und zwar so richtig. Diesen Samstag geht’s für ihn nach St. Anton auf den Arlberg zum Weißen Rausch. Bevor die Lifte schließen, treffen sich nämlich noch einmal 555 sportbegeisterte Skifahrer, Snowboarder oder Telemarker zum großen Saisonabschluss. Drage wird mit dem Snowboard die 1300 Höhenmeter umfassende und 7,5 Kilometer lange Buckelpiste ins Tal brettern – vor allem für den guten Zweck.

Der Steirer tritt für Sindbad an. Vor Jahren war er für das Unternehmen der Mentor für die Mentoren, heute ist er Markenbotschafter, vor allem im Fundraising tätig. Das Ziel von Sindbad ist es, Jugendlichen eine Perspektive zu geben, ihnen Halt zu geben, wenn etwas aus den Fugen geraten ist. „Die Idee von Sindbad hat mich immer begeistert; dieser enge Kontakt zu den Jugendlichen, die Hilfe und Unterstützung brauchen, ist großartig“, sagt Drage.

Erfolg bringt Geld

Sein sportliches Engagement ist also mehr ein soziales. 250 Euro wirft er ins Rennen. Sollte er gewinnen, verzehnfacht er den Betrag und spendet ihn an Sindbad, landet er unter den Top-Drei, verfünfacht er. Am Vorhaben können sich andere beteiligen – beispielsweise über diesen Link!

Drage hat durch Sindbad zu spüren gelernt, was „im Leben wirklich Sinn macht“, sagt er. Anekdoten kann er dazu viele erzählen. Beispielsweise jene von einem 15-Jjährigen Burschen, der durch Sindbad eine Wohnung und eine Lehrstelle vermittelt bekommen hat mittlerweile mit beiden Beinen fest im Leben steht, nachdem er in seinem Elternhaus Opfer von häuslicher Gewalt wurde. „In wirtschaftlich schwierigen Zeiten können wir froh sein, wenn Jugendliche ihr volles Potenzial ausschöpfen möchten – manche brauchen dafür eine kleine Hilfe; dafür steht Sindbad“, sagt Drage.