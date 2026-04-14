Weithin sichtbar war Dienstagfrüh eine Rauchsäule, die über den Ortsteil Wagnitz (Gemeinde Feldkirchen bei Graz) aufstieg. Kurz vor 7 Uhr war in einem Mehrparteienhaus ein Brand ausgebrochen. Als die ersten Kräfte der FF Wagnitz wenige Minuten später eintrafen, stand die gesamte Wohnung im Erdgeschoss schon in Vollbrand. Die Flammen schlugen über die Fassade auch bis in das darüberliegende Stockwerk.

Wie die Feuerwehr berichtet, waren die beiden Bewohner schon ins Freie geflüchtet. Sie wurden dem Roten Kreuz übergeben und in weiterer Folge ins Spital gebracht. Unterdessen begann mit Unterstützung der FF Feldkirchen ein umfassender Löschangriff – sowohl von außen als auch unter schwerem Atemschutz von innen. Nach rund zwei Stunden konnte der Brand gelöscht werden, er hatte sich schon auf angrenzende Räume ausgebreitet. Der Schaden ist enorm. Was den Brand ausgelöst hat, wird noch von der Polizei ermittelt.