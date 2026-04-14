Rollenklischees bei der Berufswahl aufzubrechen, dieses Ziel verfolgt der Girls‘ Day. Und das in diesem Jahr bereits zum 23. Mal – am 23. April. In der gesamten Steiermark sind 148 Unternehmen bei der Aktion dabei, die von der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft im Auftrag des Landes Steiermark organisiert wird. 782 Schülerinnen aus 85 Schulen werden dabei Einblicke in technische, handwerkliche und naturwissenschaftliche Branchen und Berufe bekommen.

Schon während der letzten Jahre hat sich gezeigt, dass sich die Berufswahl von Mädchen und jungen Frauen verbreitert. Waren es 2004 noch 74,4 Prozent der Mädchen, die einen der zehn häufigsten Lehrberufe gewählt hatten, waren es 2025 nur mehr 55 Prozent. Ein Beispiel: Der Lehrberuf Metalltechnik zählt seit 2014 zu den vier beliebtesten Lehrberufen. Auf Rang eins bis drei waren 2025 Einzelhandel, Bürokauffrau sowie Friseurin/Stylistin zu finden. Elektrotechnik lag auf Rang sieben. Parallel dazu sei auch der Frauenanteil in höheren technischen Schulen und Studienrichtungen wie Informatik und Ingenieurwissenschaften stetig gestiegen, ließ die Landesregierung in einer Aussendung verlautbaren.

Unglaubliches Potential

„Die Wirtschaft kann es sich nicht leisten, dieses unglaubliche Potential, das in jungen Frauen steckt, einfach liegen zu lassen“, sagt Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom. „Denn ein Beruf fragt nicht nach Geschlecht, sondern nach Fähigkeiten. Warum nur jemand wegen seines Geschlechts gewisse Berufe schlechter ausüben soll, das konnte mir noch niemand schlüssig erklären.“

Auch das Land selbst ist beim Girls‘ Day vertreten. Ebenso wird mit dem sogenannten, gleichzeitig stattfindenden Boys‘ Day eine neue Initiative gestartet, jungen Burschen bzw. Männern neue Jobmöglichkeiten abseits von Rollenklischees aufzuzeigen. 17 Schulen haben Workshops und Einrichtungsbesuche im Rahmen des Boys‘ Day für den 23. April gebucht.