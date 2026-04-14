Heute ist „Meat Exhaustion Day“ – darauf macht die Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ aufmerksam. Die Österreicherinnen und Österreicher haben also bereits nach dreieinhalb Monaten die empfohlene Jahresration an Fleisch konsumiert. Es hat sich „ausgeschnitzelt“, meint die NGO plakativ. Und verweist auf die Datenlage: Die „EAT-Lancet-Kommission“ empfiehlt pro Kopf 16,4 Kilo Fleisch pro Jahr. Tatsächlich werden in Österreich aber 58 Kilo Fleisch pro Kopf jährlich verbraucht.

Und die Steiermark? Die liegt österreichweit im Mittelfeld, wie Daten des Gesundheitsfonds zeigen. Laut Gesundheitsbericht essen 73 Prozent hierzulande drei Mal oder öfter Fleisch pro Woche. Nur im Burgenland (80,1 Prozent), in Niederösterreich (79,63 Prozent) und Oberösterreich (79,52 Prozent) sind es mehr.

Steirer essen deutlich mehr Fleisch als Steirerinnen

Die Zahlen sind zwar bereits aus dem Jahr 2021, zeigen aber deutlich: Männer essen mehr Fleisch als Frauen. 84,8 Prozent der Steirer und 61,7 Prozent der Steirerinnen tun dies mindestens dreimal pro – im Schnitt also rund drei Viertel. Spannend: Ab 45 Jahren sinkt der Fleischkonsum in der Steiermark spürbar, die meisten Fleischesser finden sich in der Alterskategorie der 35- bis 44-Jährigen – 42 Prozent essen in diesen Jahren (beinahe) täglich Fleischprodukte.

Damit unterscheidet sich die grüne Mark deutlich von Rest-Österreich, wo der Konsum von Fleisch- und Wurstwaren ab dem Jugendalter kontinuierlich sinkt. Im Bundesschnitt greifen 46,16 Prozent der Bürger zwischen 15 und 24 Jahren (beinahe) täglich zu Fleischprodukten, mit 45 bis 54 Jahren sind es 33,1 Prozent, mit über 75 Jahren nur noch 20,58 Prozent.

Bildungsgrad macht Unterschied beim Fleischkonsum

Einen erheblichen Unterschied macht laut der Erhebung, deren Grundlage die Gesundheitsbefragung der Statistik Austria ist, auch der Bildungsgrad. Das bedeutet für die Steiermark: Personen mit Pflichtschul-, Lehr- oder BMS-Abschluss greifen tendenziell öfter zu Fleisch oder Wurst als jene, die Matura oder Hochschule absolviert haben. Niemals zu Fleisch greifen am ehesten Personen mit Matura (7,72 Prozent), mit Lehrabschluss ernähren sich hingegen 0,89 Prozent vegetarisch oder vegan.

Der Fleischkonsum in Österreich liegt damit laut „Vier Pfoten“ deutlich über den empfohlenen Mengen und entspricht etwa dem Dreieinhalbfachen der gesundheitlich vertretbaren Jahresmenge. Statistisch werden rund 7,44 Schnitzel pro Woche konsumiert, obwohl lediglich etwa 2,1 empfohlen wären.

„Vier Pfoten“ warnt vor den Folgen für Klima und Gesundheit

Laut der Tierschutzorganisation hat dieser übermäßige Konsum weitreichende Folgen, die von gesundheitlichen Risiken über Tierleid bis hin zu massiven Umweltbelastungen reichen. Besonders kritisch werden von den Expertinnen und Experten der NGO die häufigen Rabattaktionen im Lebensmittelhandel gesehen, die Fleisch künstlich verbilligen, dessen Wert mindern und den Preisdruck entlang der Produktionskette erhöhen. Das führe langfristig zu negativen Auswirkungen auf die Tierhaltungsbedingungen. Gleichzeitig trage die intensive Tierhaltung erheblich zur Klimakrise bei, da sie weltweit ähnlich viele Treibhausgasemissionen verursacht wie der Verkehrssektor. Vor diesem Hintergrund plädieren Fachleute für eine deutliche Reduktion des Fleischkonsums hin zu einer stärker pflanzenbasierten Ernährung, wie sie etwa von der EAT-Lancet-Kommission empfohlen wird, zumal Studien zeigen, dass eine solche Ernährungsumstellung auch gesundheitliche Vorteile bringt und die frühzeitige Sterblichkeit deutlich senken könnte.

Auch deswegen habe die „EAT-Lancet-Kommission“ die sogenannte Planetendiät vorgeschlagen, die Grundlage des „Meat Exhaustion Day“ sei. Der Konsum von Fleisch soll den Empfehlungen zufolge deutlich reduziert werden, und die Ernährung pflanzenbasiert sein. Was auch der Gesundheit zugute käme: Laut einer Studie der Harvard-Universität würde eine Umstellung des Essverhaltens die frühzeitige Sterblichkeit um bis zu 30 Prozent reduzieren.

Daten zeigen: Die Steirer sind wahre Gemüse-Muffel

Das sollten sich die Steirerinnen und Steirer auf die Fahnen heften – sie sind laut Gesundheitsbericht durchaus Gemüsemuffel. Nur 49,19 Prozent greifen demnach täglich (mehrmals) zu Gemüse, nur in Wien (43,77 Prozent), Niederösterreich (39,76 Prozent) und dem Burgenland (36,4 Prozent) sind es weniger. Am meisten Gemüse wird dabei in der östlichen Obersteiermark gegessen – 51,88 Prozent der dortigen Bewohner greifen täglich zu. In der westlichen Obersteiermark sind es mit 41,89 Prozent am wenigsten. Graz liegt mit 48,76 Prozent im Mittelfeld.

Generell gilt: Steirerinnen essen tendenziell mehr Gemüse als Steirer, am öftesten übrigens Personen mit Matura- und Hochschulabschluss.