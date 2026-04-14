Halbbruder und Halbschwester aus der Oststeiermark haben den verstorbenen Vater gemeinsam – und sonst nichts. Gar nichts, außer einer gut gepflegten Familienfehde. Als der Halbschwester nach dem Tod des Vaters fälschlicherweise 300 Euro überwiesen wurden, fuhr der Halbbruder zu ihrem Haus, um die sofortige Rücküberweisung zu reklamieren.

Er klingelte, wurde von Halbschwester und Schwager beschimpft, von ihm am Krawattl gepackt, dann von ihr zu Boden gestoßen und von ihm gewürgt und geschlagen. Sagt er. Der Schwager bestreitet jedes Schlagen und Würgen, er habe nur den Halbbruder am Wegfahren hindern wollen, weil der „ganz rote Augen“ hatte. Man ist schließlich Familienvater und will nicht, „dass ein Beeinträchtigter fährt“.

Zum Beweis legt er Richterin Catherine Farmer am Straflandesgericht Graz ein Video seiner Überwachungskamera vor. Was alles gesagt wurde, versteht man nur in Bruchstücken. Ihr geschrienes „Du hast mir den Vater weggenommen!“, lässt erahnen, dass es um mehr als 300 Euro geht. „Ich sehe eine Rangelei, aber den großen Angriff kann ich jetzt nicht erkennen“, fasst die Richterin zusammen. Allerdings erfasst die Kamera nicht die Szene beim Auto, in der es spannender wurde.

Beide Angeklagte lehnen eine Diversion ab

Sie hatten viele Möglichkeiten, das alles zu verhindern: „Heute würde ich nicht mehr hinfahren.“ – „Heute würde ich das anders lösen und gar nicht aufmachen.“ Die Richterin hat zu Beginn der Verhandlung außerdem Verantwortungsübernahme und Diversion vorgeschlagen. Verlockend: Geldbuße oder Aussprache bei einem Sozialarbeiter, alle gehen heim, keiner wird verurteilt.

Vergeblich, in größtmöglichem Abstand auf der Anklagebank sitzend, finden sie einen Punkt, in dem sie wortgleich übereinstimmen: „Ich bin nicht schuldig.“ Sie wollen es durchziehen, bis der jeweils andere verurteilt ist.

Die Richterin fragt die Halbschwester, die als Zeugin da ist, ob sie das Geld schon zurückgegeben hat, denn das Behalten zu Unrecht bezogenen Geldes wäre auch strafbar. Ist in Arbeit.

Ein weiterer Schwager (Mann der zweiten Schwester, er ist Team Halbbruder) sagt als Zeuge aus. Er wurde dem Halbbruder aus Sorge hinterhergeschickt und erinnert sich, Sachen gehört zu haben, die er kaum hätte hören können. Und er sah Szenen wie Knien auf dem Hals und Boxen, die er aus seiner Perspektive kaum hätte sehen können. Dafür droht ihm jetzt eine Anklage wegen Falschaussage mit einer Strafdrohung von drei Jahren – und damit das Dreifache (!) dessen, wofür die Angeklagten da sind.

„Das alles für 300 Euro“, schüttelt die Richterin den Kopf. Schließlich muss sie auch noch vertagen und einen medizinischen Sachverständigen bestellen, weil Schwager eins behauptet, durch den Halbbruder einen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule erlitten zu haben. Für einen oder beide wird das mit Prozesskosten und Verurteilung noch ganz teuer.

„Aber“, seufzte die Richterin zu Beginn der Verhandlung zu Recht, „bei so langen Familienstreitigkeiten setzt eben die Vernunft aus.“