„Ich war einfach nie gut genug“ – mit diesen Worten wird es im neuen Podcast von Ö3-Moderator Andi Knoll schon in der ersten Folge sehr persönlich. Mit „Knoll (v)ermittelt“ startete er am Donnerstag seine neue Serie, gemeinsam mit dem Lebensmittelriesen Spar. Der erste Gast: Paul Pizzera.

Gleich zu Beginn von Talk Nummer Eins wird es aber humorvoll. Knoll fragt: „Was wäre eigentlich, wenn du schirch wärst?“ Pizzera kontert lachend: „Ich glaube, ich bin so guter Durchschnitt.“ Und zählt selbstkritisch auf: „Ich habe eine viel zu große Nase, unfassbar ausufernde Geheimratsecken, eine unreine Haut und bin viel zu groß, um Schuhe zu finden.“ Letztlich sei das aber eine hypothetische Frage, „derer ich nicht gewachsen bin, sie zu beantworten“.

Paul Pizzera spricht offen über seine Therapie

Im Laufe des Gesprächs wird der Ton ernster. Pizzera spricht offen über seine Therapie, die er seit Längerem macht: „Weil es mich einfach interessiert, dass man sich selber besser kennenlernt und dass man seine Unzulänglichkeiten vielleicht reflektiert und verstehen kann.“

Auch über das Leben auf der Bühne findet er klare Worte: „Ich glaube, es gibt niemanden, der sich auf eine Bühne stellt und nicht irgendwas kompensieren will.“ Für ihn sei es „paradox“, von einer anonymen Masse Bestätigung zu suchen.

Diese Gedanken führen ihn zurück in seine Kindheit: „Ich war einfach für meinen Erzeuger nie gut genug – oder immer nur gut, wenn ich Leistung erbracht habe.“ Heute sei ihm wichtig: „Du musst wissen, dass du ohne dem, was du erreicht hast, genauso viel Wert bist und genauso einen Platz in dieser Welt verdient hast.“

Kein Kontakt mehr zu Christopher Seiler

Zu seinem Vater hat Pizzera seit Jahren keinen Kontakt – und daran habe er auch kein Interesse: „Das geht sich für beide so gut aus.“ Auch zu Christopher Seiler, mit dem er Teil der Formation „AUT of Orda“ war, besteht seit dessen Ausstieg kein Kontakt mehr.

Inhaltlich äußert sich Pizzera nicht zu den medial bekannt gewordenen Ermittlungen nach der Anzeige einer Frau, spricht aber grundsätzlich über den Umgang mit Frauen: „Ich finde es super, dass Frauen aufstehen, sich zur Wehr setzen und ihre Stimme erhöhen.“

Paul Pizzera (links) musiziert seit Jahren nicht mehr mit Christopher Seiler © APA/EVA MANHART

Man müsse diesen Schilderungen zuhören, denn es sei erschreckend, wie oft Betroffene infrage gestellt würden: „Ich habe höchsten Respekt vor jeder Dame, die gegen diesen unfassbaren Strom von Widerstand schwimmt.“