Erst kürzlich sorgte ein mehrere Kilometer langer Böschungsbrand für Stillstand auf der Koralmstrecke – doch allgemein scheinen die ÖBB seit der Eröffnung der Verbindung zwischen der Steiermark und Kärnten mit nachlassender Pünktlichkeit zu kämpfen – zumindest, wenn man Berichten zahlreicher Leserinnen und Leser Glauben schenken darf. Auch durch Verspätungen verpasste Anschlusszüge sorgen bei Fahrgästen für Unmut.

Die ÖBB heften sich seit Jahren den Stempel des Bahnunternehmens mit der höchsten Pünktlichkeitsrate an die Fahne, in den Sozialen Medien wird häufig humorvoll der Vergleich zur Deutschen Bahn gezogen – das Bahnunternehmen des Nachbarlandes hat den Ruf, regelmäßig massiv verspätet zu sein.

Pünktlichkeitsrate bei 93,1 Prozent

Wankt nun der Platz der ÖBB auf dem Pünktlichkeits-Thron? „Nein“, ist die Antwort von Herbert Hofer, Sprecher der ÖBB für die Regionen Kärnten und Steiermark. Im März lag die Pünktlichkeitsrate in Österreich insgesamt bei 93,1 Prozent, der Nahverkehr schneidet mit 93,7 Prozent etwas besser ab als der Fernverkehr mit 86,1 Prozent. Beide Werte sind allerdings im Vergleich zu Jänner und Februar leicht gestiegen.

Sowohl in der Steiermark, als auch in Kärnten, ist die Pünktlichkeitsrate im Nahverkehr allerdings unterdessen im März leicht gesunken. Die Steiermark rangiert hier bei 92 Prozent, Kärnten bei 97 Prozent.

Kettenreaktion durch Verspätungen im Fernverkehr

Wenn es zu Verspätungen kommt, handle es sich meist um eine Kettenreaktion, die aus dem Fernverkehr heraus entsteht, wie Hofer erläutert. Salzburg, Villach und Wien sind die internationalen Bahnzentren der ÖBB, ein Großteil des Fernverkehrs, der Österreich durchfährt, passiert zumindest einen dieser Bahnhöfe. „Meistens kommen die Züge aus dem Ausland an diesen Hubs schon verspätet an, eine halbe Stunde Verspätung kann der Zug dann auf nationaler Strecke nie mehr aufholen, auch wenn wir uns das wünschen würden.“

Hinzu kommt die verdichtete Taktung seit der Eröffnung der Koralmstrecke, durch das erhöhte Verkehrsaufkommen auf den Hauptschienenstrecken könne es in weiterer Folge auch eher zu Verspätungen kommen – betroffen ist dabei auch die Strecke zwischen Salzburg und Villach.

Verspätungen im Fernverkehr wirken sich in weiterer Folge auf den Nahverkehr aus, wie Hofer erläutert. „Die Nahverkehrs- und Regionalzüge sind grundsätzlich angehalten, auf den Fernverkehr zu warten, haben aber nur ein begrenztes Zeitfenster. Wenn dieses überschritten wird, müssen sie fahren, auch wenn der Fernverkehr noch nicht angekommen ist.“ Nicht einberechnet sind hier Verspätungen, die durch außergewöhnliche Ereignisse wie den Böschungsbrand auf der Koralmstrecke oder technische Defekte entstehen.